Rootsi lauljanna Loreen tuli kapist välja: ma olen biseksuaal

Nüüd enne Rootsi lauluvõistluse poolfinaali tunnistas lauljanna, et ta identifitseerib end kui biseksuaal.

Loreen jagas uudiseid kohalikus intervjuuseerias «Renées brygga (Renee sild)». «Paljud on liiga fokusseeritud sugudele, seksuaalsusele. Armastus on nii palju rohkemat.»

Loreen / Kuvatõmmis

Loreen selgitas, et armastus on seal, kust sa ta leiad. «Kas see teeb su biseksuaalseks? Jah, tõesti. Siis ma võin öelda, et ma olen seal.»

Lauljanna ei paljastanud, kas ta on hetkel suhtes, aga kostis, et tema elus ei tule armastusest puudust.