Pildid ja video: Shetlandi vallutasid taas «marodööridest» viikingid

Tuhanded «marodöörid» vallutasid muidu vaiksed Lerwicki tänavad, kus toimus ka tõrvikutega rongikäik ja kus lauldi viikingilaule, edastab AP.

Shetlandi viikingifestival / Jane Barlow/PA Wire/PA Images/Scanpix

Sajandeid tagasi tekitasid merel silmapiirile ilmunud viikingilaevad shetlandlastes hirmu, kuna need olid viited, et kohe kaotavad paljud viikingitest vallutajate käe läbi elu. Viikingid viisid Shetlandilt kaasa väärtuslikku, kuid nad võtsid ka langenud vastaste relvastust ja ehteid, mille tõttu saab neid marodöörideks pidada.

Nüüd aga meenutatakse kunagisi saabujaid festivaliga, mis on väga populaarne nii kohalike kui turistide seas.

Viikingite festivali lõppakkord toimus ümber viikingilaeva koopia, mis süüdati.

Tõrvikuterongikäiku juhtis kohalik «viikingivanem» Guizer Jarl, kes eraelus on 37-aastane Lyall Gair ja kes on pikka aega tegelenud viikingitraditsioonide uurimisega.

Viikingifestilvali, mis koosneb mitmest sündmusest, näitusest ja töötoast, korraldamisega tehti algust juba möödunud aasta oktoobris ning eile toimunud festivali järelpeod on veel ka täna.

Esimene Shetlandi viikingifestival toimus 19. sajandil, mil oli romantikaajastu ning siis hakati meresõitjatest viikingeid nägema uues valguses.

Viikingifestivali ideele tuli grupp Lerwicki kohalikke 1870. aastal, mil otsiti Shetlandi jõuluperioodi järgsesse aega lõbustusi.

Traditsiooni kohaselt leiab Up Helly Aa festival alati aset jaanuari viimasel teisipäeval, seega on see liikuv festival.

Viikingid tegid Shetlandil saartele ja naabruses asuvatele Orkney saartele röövretki, kuid lõpuks vallutasid need ja valitsesid seal 500 aastat, enne kui need saared läksid 1468. aastal Šotimaa võimu alla.