California senaator nõuab Melania Trumpi migratsioonidokumentide avalikustamist

California osariigi demokraadist senaator Nancy Skinner esitas Valgele Majale nõudmise näidata avalikkusele esileedi kohta käivaid sissesõidudokumente, elamisõigust ja tööviisat, mis talle väljastati 1990. aastatel, kui ta asus New Yorgis modellina tööle, edastab The Independent.

«Mitte kuskil ei ole ühtegi dokumenti selle kohta, kas Sloveeniast pärit Melania Trump elab USAs ametlikult. Midagi on proua Trumpi kohta teada, kuid see ei kinnita, et tal on õigus USA pinnal olla,» teatas senaator.

Juba USA presidendivalimiste kampaania ajal kerkis üles küsimus Melania Trumpi staatusest. Uudisteagentuur Associated Press paljastas 2016. aasta sügisel, et modell Melania Knauss saabus USAsse 1996. aastal, talle maksti kümnel korral modellitöö eest, kuid siis ei olnud tal veel USA tööviisat.

Donald Trump ja Melania Knauss 2004. aastal / Glenn Weiner / Stargaze Media Photos / SCANPIX/Code 21475/Scanpix

Melania Trump sai USAsse migreerunute rohelise kaardi 2001. aastal ning viis aastat hiljem USA kodakondsuse. Trumpide avdokaatide teatel saabus proua Trump USAsse legaalselt ja ta ei rikkunud mitte kordagi USA migratsioonireegleid.

Kampaania ajal teatas Donald Trump, et ta naine on nõus detailselt avalikustama USAsse elama asumise kohta käiva informatsiooni ja ta peab selle kohta pressikonverentsi, kuid seda ei ole seni toimunud.

USAs jätkuvad Trumpi kehtestatud moslemite sissereisimise keelu vastased protestid.

Donald Trump ja ta kolmas naine Melania Trump abiellusid 2005. aastal, poeg Barron sündis 2006. aastal.