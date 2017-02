Piltuudis: kaks last, kaks usku, üks sõnum

Seitsmeaastane Meryem vaatab otsa üheksa-aastasele Adinile, kes naeratab. Tüdruku isal Fatih Yildirimil on käes plakat sõnaga «empaatia» ja poisi isa, rabi Jordan Bendat-Appell kannab plakatit «oleme samasuguses olukorras varem olnud ja me ei soovi enam seda», edastab cnn.com.

Tegemist on kahe perega, kes protestisid sel esmaspäeval koos paljude teistega Chicagos O´Hare'i rahvusvahelises lennujaamas president Donald Trumpi kehtestatud moslemite sissesõidukeelu vastu.

Peredest tegi olukorda hästi iseloomustava pildi väljaande Chicago Tribune fotograaf Nuccio DiNuzzo ja neid intervjueerisid reporterid, kes panid fotole pealkirja «Kaks last, kaks usku, üks sõnum».

Yildirim teatas, et moslemid ja juudid on mitmes asjas sarnased ning tänapäeva globaliseeruvas maailmas on piirid peaaegu kadunud.

Chicagos elavte Yildirimite perre kuulub ka ema Amy ja veel kolm last. Pere oli enne protestile tulekut teinud õhtupalve ja küpsetanud kooke tasuta töötavatele advokaatidele, kes aitavad Trumpi reisikeelu tõttu hätta sattunuid.

«See on minu ja mu pere esimene protest, me ei ole varem sellisel väljaastumisel osalenud,» teatas moslemist pereisa.

Türgist pärit Fatih Yildirim on USAs elanud 2008. aastast ja üks aasta tagasi esitas ta kodakondsuse saamiseks avalduse. Siis oli käimas presidendivalimise kampaania ja Trump käis välja oma moslemikeelu. Isa sõnul hakkas ta tütar Meryem seda kuuldes nutma, et ta isa saadetakse USAst välja ja ta ei näe teda enam mitte kunagi.

Yildirimi sõnul näitab neist tehtud foto erinevate inimeste ja uskude solidaarsust, mida ei suuda lõhkuda isegi võimud.

Rabi Bendat-Appell sõnas, et osaleb Chicago protestil, kuna tahab toetada hätta sattunuid. Ta lisas, et juutidel on seljataga karm ajalugu ja nad teavad, mida tähendab ebaõiglus ja diskrimineerimine ning selle tõttu ei hoia nad suud kinni.

Chicago eeslinnas koos perega elava rabi sõnul selgitas ta oma lastele, et abivajajaid tuleb toetada ja ebaõigluse ees ei tohi silmi kinni pigistada.

Kaks pere said protesti ajal headeks sõpradeks ja plaanivad selle reede koos veeta.

Sotsiaalmeedias fotot näinud teatasid, et kahe kultuuri ja religiooni koos protestimine näitab, et erineva päritoluga ameeriklased suudavad ja oskavad seista nii enda kui teiste õiguste eest.

President Donald Trump peatas Süüria sõjapõgenike vastuvõtmise programmi ning kehtestas kolme kuu pikkuse sissesõidukeelu seitsme Lähis-Ida ja Aafika riigi kodanikele, tekitades proteste nii USAs kui teistes riikides.