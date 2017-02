Vallatu galerii! Sulgedest tolmuharjad ja vaatemänguline show – tuliuus pidu Room Service ajas Teatri pöördesse

Room Service oli öö, mil esmakordselt avati ööklubis Teater hotell. Klubi lavalaudadel pakkusid terve öö silmarõõmu kaunid Teatri Diivad, kes üheks ööks muutusid teenijatüdrukuteks.

Pidu Room Service ajas klubi Teatri pöördesse / Rauno Liivand

Peo muutsid nauditavaks kokteilid, mis andsid energiat igale pidulisele, nii et möll ei lõppenud enne varajasi hommikutunde.

Sel reedel, 3. veebruaril on aga klubi Teatri Boyfriend linnast väljas, nii et algab lõbus öö. Jätkub Teatri ja Galliano ühine pidudesari My Boyfriend is out of Tallinn, kus kaunid Diivad pakuvad silmailu terve öö. Peo kohta saad rohkem infot siit.