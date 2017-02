Helen Adamson võitlusest depressiooniga: on olnud aegu, kus ärkan hommikul üles ja mul on nii halb, et nutan

«On olnud aegu, kus ma ärkan hommikul üles ja mul on nii halb, et nutan tema kaisus,» tunnistas armastatud lauljatar Helen Adamson, et eelmine aasta oli tal keeruline, ta oli vaevelnud pikalt depressiooni käes, käis teraapias, aga elukaaslane Taavi toetas teda alati.

Taavi Tõnisson ja Helen Adamson puhkust nautimas / Instagram

«Olen talle ka öelnud, et mul on nii kahju, et ta peab mind sellisena nägema, aga siis ta silitab mu pead ja vastab alati, et kõik on okei, ma ei pea muretsema,» rääkis Adamson, et aeg-ajalt on tal halb, aga ta ei tea, miks.

