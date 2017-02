Kuula! Uus album tulekul: 80ndate menubänd Mahavok avaldas värske singli

Tänavu saab 35 aastat Mahavoki asutamisest ning ansambli juhi Heini Vaikmaa sõnul võttis ansambel sel puhul nõuks lagedale tulla ka uue albumiga, mis peaks valmima maikuus. Ansambli juht Heini Vaikmaa märkis, et kui ta on viimasel ajal kirjutanud enamasti instrumentaalmuusikat, siis on nüüd kavas naasta vanade liistude juurde ning minna taaskord külaskäigule 80ndatesse. Kas sellel reisil valmib ka uus "Mägede hääl", seda on veel vara öelda, aga seni, kuni see selgeks saab, on võimalik kõigil Mahavoki fännidel kuulata uue albumi esimest pääsukest, mis on nüüd saadaval ka Youtube'is.

