«Troonide mängu» staar Kit Harington kaotas süütuse liiga noorelt

30-aastane Harington, kes on praegu suhtes oma sarjas Jon Snow armastust Ygritte'i kehastanud Rose Lesliega, rääkis oma esimesest seksuaalkogemusest ajakirjale Elle.

«Erinevalt mu tegelaskujust juhtus see veidi tavalisemas kohas kui koopas. See oli tüüpiline teismeliste asi - see juhtus ühel peol. Ma olin ilmselt selleks liiga noor,» seletas Harington.

Kui ajakirjanik uuris, kas see juhtus 13-aastaselt, vastas näitleja: «Ei, aga sa ei pannud palju mööda. Mina ja see tüdruk tahtsime selle lihtsalt ära teha. Sa kas ootad veidi ja teed seda õigesti või siis oled väga noor ja otsustad selle asja kaelast ära saada.»