Tänavuse Tallinn Music Weeki konverentsi avab president Kersti Kaljulaid

27. märtsist 2. aprillini juba üheksandat korda toimuva rahvusvahelise uue muusika ning linnakultuuri festivali Tallinn Music Week (TMW) konverents on kohtumispaigaks loomeettevõtjatele ja novaatoritele kogu maailmast. 31. märtsil ja 1. aprillil aset leidval TMW konverentsil esinevad ettekannete ja aruteludega nii muusikatööstuse esindajad kui loome- ja tehnoloogia valdkondade spetsialistid ning poliitikakujundajad.

Alates 2016. aastast on varem peamiselt muusikakesksele TMW konverentsile lisandunud loovtööstuse olulisuse väärtustamine laiemas kontekstis. Eelseisva festivali siduvaks teemaks on jätkusuutlik areng ning sellega seotud valdkonnad keskkonnasäästlikkusest linnaarenguni ja kogukondade ühendamisest võrdõiguslikkuse edendamiseni. TMW kahepäevase konverentsiprogrammi tuumaks on ettevõtluse arendus, rõhuasetusega muusikasektoril ja teistel loovtööstuse harudel, märksõnadeks innovatsioon, säästev areng, tuleviku töövõtted ja -oskused, tehnoloogia ja teaduse uued suunad, uus ning traditsioonilise meedia mõjuväljade analüüs. Eesti 2017. aasta Euroopa Liidu eesistujamaa staatus asetab arutelude raskuskeskmesse ka digitaalse ühisturuga seonduvad teemad.

TMW 2017 konverents avatakse reedel, 31. märtsil kell 10.00 Vene Kultuurikeskuses. Kui viimasel viiel aastal lausus konverentsi tervitussõnad elava popkultuuri entsüklopeediana tuntud president Toomas Hendrik Ilves, siis tänavu võtab avakõne teatepulga üle möödunud sügisel Eesti esimese naispresidendina ametisse astunud Kersti Kaljulaid.

Juba välja kuulutatud TMW konverentsi kõnelejate seas on nii muusikatööstuse ja muude loomevaldkondade spetsialiste kui poliitikakujundajaid. Kinnitatud kõnelejate valikuga saab tutvuda siin.

Konverentsi pass, mis tagab eelississepääsu ka kogu festivalile ning pakub soodustusi eriüritustel on müügil festivali veebipoes kuni 1.veebruari õhtuni hinnaga 175 eurot. Alates 2. veebruarist on hinnaks 250 eurot. Passid ja majutus on müügil TMW veebipoes.

Festivali muusikaprogramm kuulutatakse välja neljapäeval, 2. veebruaril kl. 13:00.

Põhjamaade suurim uue muusika ja linnakultuuri festival TMW toimub Tallinnas 27. märtsist 2. aprillini. Eelseisva festivali siduvaks teemaks on jätkusuutlik areng ning sellega seotud valdkonnad keskkonnasäästlikkusest linnaarenguni ja kogukondade ühendamisest võrdõiguslikkuse edendamiseni. Lisaks konverentsile ning õhtustele kontsertidele toimuvad TMW raames tasuta «Linnalava» kontserdid, vestlussari «TMW jutud», linna mõnusamaid söögikohti tutvustav «TMW maitsed», Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse kureeritud eriprogramm «TMW kunst», Disainiturg, avalikku linnaruumi hõlmav festivaliosa ning spetsiaalne laste- ja noorteprogramm.