Elu Võimaluse kampaaniast võtavad osa ka oma videoga valvefeministid ärevile ajanud ärimehed Olavi Otepalu ja Indrek Luukas

Olavi Otepalu kirjutatud laulu produtsendiks on Mikk Tivas ja muusikavideo režissööriks Henrik Normann ning laul jutustab suhteliselt avameelselt meeste mõttemaailmas levinud kujutluspiltidest naistest.

Olavi Otepalu on ise põhjendanud konkursil Elu Võimalus osalemist järgmiselt:

1. Minu bändi esitlus pakuks publikule veenvat ja karismaatilist etteastet.

2. Minu looming läheb publikule peale - Youtube´i välja pandud uus video on seni kogunud igal päeval vähemalt 3000 uut vaatamist, nelja päevaga üle 12 000 ning leidnud ka laialdast meediakajastust.

3. Eestikeelne hoogne ja kvaliteetne omalooming, mis on hästi meeldejääv ja hiti potentsiaaliga.

4. Võit looks täiendavaid võimalusi publikut üllatada ja rõõmustada.

5. Minu ja mu bändi esiletõus oleks inspireeriv edulugu paljudele.

Loo «Ei Tea» video on marru ajanud Facebooki avaliku feministide grupi "Virginia Woolf sind ei karda" liikmed.

Tigedate naiste kommentaarid kõlavad: "Mis jälk vägistamisfantaasia!", "Mis õudne seksism?", "Ja sellist lookest räägivad meile siis koolidirektor ja konservatiivist miljonär!", "Tegu on 90ndate pornovideoga!"

Kroonika veergudel võtab sõna ka riigikogu liige ja feministide esileediks titulleritud Barbi Pilvre (53): "Kõigil on õigus öelda selle kohta, mida nad heaks arvavad. Minu meelest on see veider, naljakas, totter ja camp video. Raske on sellist asja tõsiselt võtta, aga heast huumorist on asi väga kaugel."

Enim paneb aga kriitikuid imestama tõik, et bändis löövad kaasa haridusvaldkonnas töötanud Olavi Otepalu (43) ja miljonärist ettevõtja Indrek Luukas (48).

Indrek on ka bändi algataja, kelle isa oli ettevõtja Aadu Luukas. Indrek Luukas tegelebki täna Aadu Luukase missioonipreemia väljaandmisega, on toetanud Eesti sporti ja rahastanud puuetega laste laagreid, ajab kinnisvaraäri Hispaanias.

Olavi on töötanud juhtival kohal Euroopa Koolis, Rocca al Mare Koolis, Audentese Gümnaasiumis ja Saku Gümnaasiumis.

Nn Miljonäride Bändis löövad kaasa ka Mikk Tivas, Martti Mikk ja Gert Gregor Källo.

Otepalu sõnul jäi nende video tegemise kulu kuhugi 5000 kuni 10 000 euro kanti

"Tahame pakkuda Eesti popmuusikale sellist väärtust, et iga bänd ei saa näiteks sellise eelarvega videoid teha. Iga meie video saab olema selge kontseptuaalse väärtusega," kiidab Otepalu.

Eesti Muusikaauhindadel aasta muusikavideo loole "Winaloto" võitnud Tommy Cashi kunstiteos valmis tänu sõprade abile umbes 1000 euroga.

Vaata ja võrdle!