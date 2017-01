Venemaal tagakiusatud ja Eestisse uue kodu rajanud inimesed: Putin ei ole jumal

Tänases «Radaris» minnakse külla kolmele Eestis elavale venelasele, kes olid sunnitud oma kodumaalt Venemaalt lahkuma, sest sealne võim hakkas neid taga kiusama.

Venemaa tuntuim loodus- ning kodanikuaktivist Jevgenija Tširikova puutus Vene võimu ülekohtuga kokku elades Moskva eeslinna Himkis. Tširikova võitlus kohaliku võimu otsusega lõigata maha tema kodukoha mets läks nii kaugele, et öid tuli veeta vangikongis ning lisaks sellele tahtis FSB temalt tütreid ära võtta.

«Vladimir Putin pole jumal ega tsaar, ta on palgatud president, manager, kes peab haldama riiki minu maksude eest. Miks tema otsustab, et mul ei ole nüüd metsa, kui see otsus on Vene seadustega vastuolus?» meenutab Tširikova.

«Ülikoolis, kus olin edukalt töötanud 13 aastat, öeldi mulle ühel päeval, et nad otsustasid minu palka kärpida täpselt 20 korra võrra,» kirjeldab muusikakriitik Artemi Troitski.

Oma elust räägib ka kahel korral Vladimir Putiniga kohtunud endine Tomski oblasti valitsuse töötaja Andrei Kužitškin: «Läksin ülikooli tööle, tuli prokuratuur ja küsis, miks teil Kužitškin töötab - lasti lahti. Läksin suurde firmasse tööle personalijuhiks. Kolm kuud töötasin, tuldi FSB-st ja lasti jälle lahti. Sain aru, et see ei lõpe.»

