Video: «Ämblikmees» viis Pariisi muuseumist 100 miljonit eurot maksvad kunstiteosed

Kohtus ilmnes, et 49-aastasel röövis kahtlustataval Vjeran Tomicil on head ronimisoskused, mille abil ta 2010. aasta mais Eiffeli torni lähedal asuvasse Musée d'Art Moderne muuseumisse pääses, edastab The Telegraph.

Pariisi kunstiröövi kahtlusalune Vjeran Tomic / BERTRAND GUAY/AFP/SCANPIX

«Tomic pääses muuseumisse, olles eemaldanud aknaklaasi ning ta teadis, kus ja millal on valvurid. Samuti oli sel ajal alarmsüsteemiga probleeme ja see ei hakanud aknaklaasi eemaldamisel tööle,» teatas Prantsuse meedia.

Muuseumi turvajate teatel lülitasid nad alarmsüsteemi välja kaks kuud enne röövi ja teatasid ülemustele, et süsteem vajab uuendamist, kuna see reageerib iga nende liigutuse peale ja hakkab undama.

Kohtunik Peimane Ghalez-Marzbani sõnul sai röövel muuseumis vabalt tegutseda ja võtta kõik, mis talle silma jäi ja väärtuslik oli.

Prantsuse kunstiekspertide sõnul sai röövel kätte teosed, mille kogusumma ulatub 100 miljoni euroni.

Tomic, kes on varasemalt 14 kunstivarguse eest kohtu alla antud ja süüdi mõistetud, teatas enne kohut meediale, et ta murdis muuseumisse, et viia kaasa ainult 1922. aastast pärit Fernand Légeri maal «Natüürmort küünlaga», kuid teda üllatas, et häiresignaal ei hakanud tööle.

«Tõelisel kunstisõbral» avanes võimalus jalutada muuseumis umbes üks tund ja vältida turvakaameraid ning võtta kaasa lisaks nimetatud maalile veel neli maali.

Pariisi kunstiröövi kahtlusalune Vjeran Tomic / Nicolas Garriga/AP/Scanpix

Need teosed olid 1911. aastal Picasso poolt loodud «Tuvi hernestega», Matisse’i 1905. aasta «Pastoraal», Georges Braque’ i 1906. aasta «Oliivipuu L’ Estaque lähedal» ja Modigliani 1919. aasta «Naine lehvikuga».

Enne kohtusse sisenemist viitas väidetav kunstnik legendaarsele härrasmehest kunstivargale, filmitegelasele Arsene Lupinile, öeldes et tema ei ole Lupin.

Prantsuse politsei sai Tomici kohta anonüümse vihje ja ta arreteeriti 2011. aasta mais. Vihje kohaselt nähti Tomici välimusega meest Pariisi moodsa kunsti muuseumi juures mitmel päeval enne kunstiröövi.

Tomic tunnistas röövi üles, kuid ei paljastanud isikut, kelle käsul ta seda tegi. Väidetavalt jõudsid röövitud maaild kahe isiku kätte, kellest üks oli kunstikaupmees Jean-Michel Corvez, kes andis Tomicile käsu röövida Fernand Légeri maal.

Tomici arvates oli Légeri maali röövi tegelik tellija keegi Maroko või Saudi Araabia jõukas kollektsionäär.

Kahtluse all on ka haruldaste kellade müügi ja parandamisega tegelev kunstiekspert Yonathan Birn, keda süüdistatakse viie maali peitmises. Birn teatas kohtus, et kui ta kuulis politseiuurimisest, sattus ta paanikasse ja viskas kõik maalid prügikasti.

«Kunstieksperdina oli minu jaoks kohutav, et pidin väärtuslikud teosed ära viskama, kuid paanikahoos ei osanud ma midagi muud teha. Arvasin, et mind jälgitakse,» teatas Birn.

Uurijate arvates Birn valetab ja ta müüs kadunud maalid Iisraeli.

Tomic võib kunstiröövi eest saada 20 aasta pikkuse vanglakaristuse, teised kaks kahtkusalust kuni kümne aasta pikkuse vangistuse. Tomici advokaadi David-Olivier Kaminski sõnul peak kohus ta kliendi suhtes leebem olema, sest oli muuseumi viga, et alarmsüsteem ei töötanud.

Vjeran Tomici advokaat David-Olivier Kaminski / BERTRAND GUAY/AFP/SCANPIX

Kohus jätkab juhtumi arutamist.