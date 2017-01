Simple Session 17 osalistel on ette näidata 45 X Games’i medalit

Eeloleval nädalavahetusel Saku Suurhallis toimuvast Simple Session 17 ekstreemspordifestivalist võtavad osa koguni 9 maailmas kõrgelt tunnustatud BMX-ratturit, kellele on sarnaselt meie Kelly Sildarule kaela riputatud X Games’i ehk X-Mängude medalid. Kui kõikide sportlaste maailma olulisima ekstreemspordivõistluse tulemused kokku liita, tuleb kokku muljetavadav trofeeriiul: 45 eri toonides X-medalit!

Seitsme Simple Sessioni võistleja peale, kelle oskusi näeb juba sel nädalavahetusel on kokku suisa 36 X-medalit, neist 18 kulda – lisaks loendamatutele tunnustustele teistelt võistlustelt. X-Mängude medalid on aga ette näidata ka Simple Sessioni finaalidest üle maailma näidatava Red Bull TV teleülekande saatejuhtidel: BMX dirt-ratturil Chris Doyle’ile on aastate jooksul kaela riputatud viis X-medalit (2 hõbedat ja 3 pronksi), samuti dirt-rattasõidu supertegijal Corey Bohanil on medaleid neli (3 kulda ja 1 hõbe).

Statistikat:

Garrett Reynolds: 8 kulda, 1 hõbe

Ryan Nyquist: 4 kulda, 7 hõbedat, 5 pronksi

Daniel Dhers: 5 kulda, 1 pronks

Kevin Peraza: 1 kuld

Broc Raiford: 1 pronks

Pat Casey: 1 hõbe, 1 pronks

Bruno Hoffmann: 1 hõbe

Simple Sessioni võistlustest võtab praeguse seisuga kokku osa 150 rulatajat ning BMX-ratturit 34 riigist, tehes sellest kõige rahvusvahelisema action-spordi sündmuse maailmas. Võistlejate nimekiri on üleval võistluse kodulehel www.session.ee Lisaks rulatajatele ja BMX-ratturitele tulevad Tallinna spetsiaalselt kohale ka Eestis viimastel aastatel tõusujoones populaarsust kogunud tõukerattasõidu maailmanimed. Saku Suurhalli kerkib ka eraldi park tõukerataste tarbeks, kus Simple Sessioni külastajad saavad sõita, tutvuda oma iidolitega, õppide trikke ja nippe ning proovida uusi tõukerattaid.

Juba homme, 1. veebruaril ootab ees Eesti rulatajatele ja trikiratturitele mõeldud kvalifikatsioonvõistlus, mis selgitab välja need kohalikud talendid, kes pääsevad võistlema juba maailmakonkurentsis. Põhivõistlused lööb lahti laupäev, 4. veebruar, mil terve päeva jooksul toimuvad Saku Suurhallis nii rula- kui ka BMXi kvalifikatsioonid ning sõitmas näeb kõiki võistlusele pääsenud Eesti sportlasi. Pühapäeval, 5. veebruaril vallutavad pargi juba sõelale jäänud võistlejaid, kelle osalusel kulmineerub Simple Session võimsate finaalidega, millele paneb punkti auhinnatseremoonia. Simple Session lööb tänavu avatuks ka rula maailmakarikasarja World Cup Skateboarding (WCS) hooaja.

Simple Session 2017 esitlevad Taffel ja XDubai ning sündmust toetab EAS / Visit Estonia.