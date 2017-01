Vau! Moebrändi Lindex «Parima disainiidee» konkursi võitis sel korral eestlanna!

«Lindexi parima disainiidee konkursi võitmine tundub fantastiline. Kollektsiooni fookuses on kootud ja trükitud kangaste omavaheline kokku sobitamine eri rõivaesemetes ning samas ka jälgimine, kuidas eri värvid üksteist mõjutavad. Koostöö Lindexiga annab mulle võimaluse tegeleda moeloominguga suuremas mastaabis ja tutvustada oma tööd laiemale publikule,» räägib võitja Evelin Kägo.

Tomorrow on visuaalselt energiline ja külluslik kollektsioon, mis balansseerib peenetundeliselt tekstuursete ja läbipaistvate pindade vahel. Üldmuljelt eksperimentaalne, kunstipärane ja värvikirev kollektsioon koosneb 5 unikaalsest esemest, mida saab omavahel kokku sobitada või kanda eraldi.

Kollektsiooni Tomorrow kontseptsioon tuleneb Lindexi sponsorlusest Rootsi Tekstiilikoolile, õppe- ja uuringukeskusele, kus saab omandada kõrgharidust tekstiili ja disaini erialadel. Lindex toetab haridust oma laialdase teabega moedisani vallas ja professionaalsete kogemustega jaemüügi alal ning on ka nende lõputööna korraldatava moeetenduse peasponsor.

Selle algatuse eesmärgiks on toetada uusi moeloojaid ning võitja pälvib 50 000 SEK-i suuruse stipendiumi ja võimaluse luua koostöös Lindexiga ainulaadseid moekollektsioone.

Lindexi kollektsioon Tomorrow, mille autoriks on Evelin Kägo, tuleb müügile valitud Lindexi kauplustes Rootsis, Norras, Suurbritannias, Eestis, Tšehhis, Slovakkias ja veebilehel lindex.com 10. veebruaril.

Lindex on oma 490 kauplusega 18 turul Euroopa üks juhtivaid moekette.

Lindexi ärikontseptsioon on pakkuda moeteadlikele naistele inspireerivat ja tasukohast moodi. Kaubavalik sisaldab erinevaid naiste- ja lasterõivaste kollektsioone, aluspesu ja kosmeetikat. 42% kaubavalikust valmistatakse jätkusuutlikumal viisil ja Lindexi eesmärk on aastaks 2020 suurendada seda määra 80%-ni. „We Make Fashion Feel Good“ on Lindexi kommunikatsioonikontseptsioon, mis väljendab selgelt Lindexi tegevust ja väärtushinnanguid. Lindex kuulub Soome börsil noteeritud Stockmanni gruppi.