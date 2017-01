Viimane päev esitada oma geniaaline idee Vaba Lava ideekonkurssidele!

Vaba Lava teatrikeskus kutsub kõiki etenduskunstnikke, vabatruppe ja projektiteatreid osalema Vaba Lava 2017/2018. hooaja kuraatoriprogrammi rahvusvahelisel ideekonkursil.

2017/18. hooaja kuraatoriprogrammi oodatakse ideid etenduskunstnikelt üle maailma. Pakutud lavastusprojekt võib hõlmata nüüdis-, tantsu-, sõna-, objekti-, visuaal-, muusikateatrit, tehnoloogilist teatrit, performance’it jm.

Ideekonkursile oodatakse lavastusprojekte, mis käsitleksid informatsiooni ülekülluse (Big Data) ning tõejärgse ajastu (Post-truth) temaatikat.

Kunstikud on alati olnud ajastu südametunnistuseks ja peegliks. Pärast Brexitit ja Donald Trumpi võitu on saanud lõplikult ja kainestavalt selgeks, et maailm pole enam endine. Seepärast kutsutakse etenduskunstnikke mõtestama uut ajastut, mida iseloomustab informatsiooni üleküllus ja eetiline relativism ning kus avaliku arvamuse kujundamisel on faktid kaugelt vähem olulised kui emotsioonid ja isiklikud uskumused.

Informatsiooni üleküllus (Big Data) on kui valge müra, mis kurdistab või nagu liivatorm, mis hägustab nägemist ja eksitab teelt. Sõnaühend «tõejärgne» (Post-truth), mis näib ajastu olemust ülitabavalt iseloomustavat, on 2016. aastal esinenud internetikirjetes sellistes kordustes, et see on sõnaraamatute kirjastuse Oxford Dictionaries poolt kuulutatud lausa aasta sõnaks.

Kuidas kunstnikuna navigeerida vastuolude, manipulatsioonide ja tähendusliku ambivalentsuse maailmas? Kuidas säilitada usku vabasse tahtesse, õigusesse privaatsusele ja isikupuutumatusele hüpervõrgustunud maailmas, kus Suur Vend kunagi ei maga?

Konkurss on avatud kõigile etenduskunstnikele, kelle idee haakub ülaltoodud teemadega.

Lisaks ootab Vaba Lava koostöös NUKU teatriga osalema EV 100 teatriprogrammi «Sajandi lugu» ideekonkursil. 2018. aastal tähistab Eesti Vabariik 100. sünniaastapäeva. Eesti teatrid tähistavad suursündmust riigi ajaloo igale kümnendile pühendatud lavastustega. Lavastused luuakse loosi teel paarideks liidetud teatrite koostöös.

Eesti ainus professionaalne nuku- ja visuaalteater NUKU teater ja etenduskunstide keskus Vaba Lava said loosi tahtel ülesandeks luua lavastus, mis kajastab 1980. aastaid. Vaba Lava ja NUKU teater otsivad partnerit, kellele on omased nüüdisaegsed objekti-, visuaal- või nukuteatri väljendusvahendid.

NUKU teatri ja Vaba Lava eesmärgiks on luua lavastus, mis käsitleks 1980ndaid aastaid nii Eesti kui ka maailma ajaloo kontekstis laiemalt, leides ja luues selle jaoks unikaalse ja kujundipõhise teatrikeele. Samuti otsime värsket ning ootamatut vaatenurka.

Taotluste esitamise tähtaeg mõlemale ideekonkursile on 31. jaanuar 2017 (k.a).

Ideekonkursi tutvustuse, tingimused ja taotlusvormi leiab SIIT!

Lavastusprojektid valivad välja Vaba Lava 2017/18. hooaja kuraatorid José Alfarroba ja Tristan Barani Prantsusmaalt. Konsultandiks on Vaba Lava teatrikeskuse juhatuse liige ja tegevjuht Kristiina Reidolv. EV 100 teatriprojekti puhul ka NUKU teatri esindajad.

José Alfarroba on sündinud 1950. aastal Lõuna-Portugalis.

1969. aastal kolis ta poliitilistel põhjustel Prantsusmaale ning töötas esmalt organisatsioonis Culture and Freedom Network of Léo Lagrange. 1984. aastal sai José Alfarrobast Rutebeufi nimelise teatri (Le théâtre Rutebeuf) kunstiline juht ja direktor. Sellesse perioodi jäi ka tänavakunsti festivali Folies Urbaines asutamine. 1998. aastal alustas Jose tööd teatri Théâtre de Vanves kunstilise juhi ja direktorina.