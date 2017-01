Video: kas «Titanicu» Jack oleks ka võinud ellu jääda?

Traagilises stseenis on näha Rose DeWitt Bukateri (Kate Winslet) Atlandi ookeanis Titanicu huku ajal eest tulnud puituksel, Jack tema juures vees sellest uksest kinni hoidmas, edastab news.com.au.

Nagu filmist teada, jääb Rose ellu ja pääseb, kuid Jackil tekib hüpotermia ja ta hukub. Enne surma võtab Jack Rose’ilt sõna, et ta jääb ellu, ükskõik mis ka ei juhtuks. Sellega ta viitab enda surmale, sest kalamehe pojana ta teadis, et jääkülmas vees ta kaua vastu ei pea.

Nüüd 20 aastat hiljem selgitas režissöör James Cameron, miks ta Jackil surra lasi.

62-aastane filmitegija andis intervjuu, milles temalt küsiti, et kas ka Jack oleks võinud mahtuda sellele elupäästvale puituksele.

Filmistseenis on näha, et ka Jack üritab puidust uksele ronida, kuid see ei suuda kanda korraga nii teda kui Rose’i ja džentelmenina annab ta koha Rose`ile.

«Lähtusin selle stseeni puhul loogikast ja füüsikast. Käsikirja 147. leheküljel oli selgelt kirjas, et Jack loovutas oma koha puituksel Rose’ile, et tüdruk saaks ellu jääda. Nii lihtne see oli, uks ei suutnud kanda mõlemat ja oli vaja natuke traagikat,» teatas Cameron.

Režissöör lükkas ümber saate «Mythbusters» (Müüdimurdjad) osa, milles väideti, et mõlemad tegelased oleks sellele uksele mahtunud ja võinud ellu jääda.

«OK, kujutame ette, et oled Jack ja sa oled miinus kahekraadises vees, kehas hakkab tekkima hüpotermia. Müüdimurdjad soovitasid, et Jack oleks võinud võtta päästevestid ja kinnitada need puidust aluse alla, et see paremini veepeal püsiks. Kuid miinus kahekraadises vees ja hüpotermiaga on seda keeruline teha, see oleks võtnud aega 5 – 10 minutit, kuid selle ajaga ei pruugi hüpotermia all kannatav inimene enam elus olla,» selgitas Cameron.

Ta lisas, et seega ei saanud päästevestide kinnitamine puitukse alla Jackil pääseda aidata.

«Jacki parimaks ellujäämisvõimaluseks oleks olnud ülakeha veest väljas hoidmine, et süda oleks saanud töötada ning ta oleks enne lõplikku jahtumist päästepaati tõmmatud. Müüdimurdjad ei süvenenud olukorda, vaid lähtusid sellest, mida nemad nägid,» teatas režissöör.

Cameron sõnas fännide lohutuseks, et seda stseeni oleks saanud teha ka teisiti, kuid käsikiri nägi ette nii. Ta lisas, et kui mõlemal tegelasel oleks olnud mingi väike puidust alus, mis oleks nende ülakeha veepinnal hoidnud, siis oleks ka Jack võinud ellu jääda ja filmi lõpp oleks olnud teistsugune.