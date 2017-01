Andrus Vaariku kiire koolitus: kuidas saada hakkama sittade geenide, proletariaadi päritolu ja olematu haridusega

Lavastuse kohta on öeldud, et see nihutab teatri piire

Pigem meenutab see motivatsioonikõnet või kvaliteetset koolitust, mille põhilised teemad on: kuidas saada hakkama sittade geenidega, proletariaadi päritoluga ja olematu haridusega, ent olla ikkagi õnnelik. Publikule on antud vabadus näitlejaga etenduse ajal diskussiooni laskuda. Piletitega kaasneb nii vein kui snäkk.

Elu24 loosib Andrus Vaariku monoetendusele «Elu on parim meelelahutus» 2x2 piletit!

Piletid loositakse reedel, 3. veebruaril toimuvale etendusele Kopli Restoranis.

Piletid loositakse reedel, 3. veebruaril toimuvale etendusele Kopli Restoranis.

