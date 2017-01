Video: Ivanka Trump koges Marie Antoinette’i hetke

Juures oli tekst, et nad on minemas Kapitooliumisse õhtusöögile, kus on riigi koorekiht, edastab cnn.com.

Kohe tekkis sotsiaalmeedias kriitika, et Ivanka Trump eputav ja üleolev nagu oli Prantsuse kuninganna Marie Antoinette, kes elas luksuses ega teadnud rahva tegelikust olukorrast mitte midagi.

Ngu ajaloost teada, kaotas Marie Antoinette Prantsuse revolutsiooni käigus pea giljotiini all.

Prantsuse kuningannat Marie Antoinette'i kujutav maal aastast 1783 / wikipedia.org

Selle kuninganna kohta levib seni legend, et kui talle oli öeldud, et Prantsuse riigikassa on peaaegu tühi ja rahval ei ole enam isegi leiba süüa, olevat see riigi raha luksusele kulutanud kuninganna vastanud, et miks rahvas ei söö kooke.

Kaader filmist «Marie Antoinette». Pildil näitlejanna Kirsten Dunst / General/Scanpix

Ivanka Trumpi kohta tekkis Twitteris hashtag letthemeatcake, mis viitas Marie Antoinette’i soovitusele.

Sotsiaalmeedia kasutajad uurisid välja, et Ivanka Trumpil oli seljas Carolina Herrera hõbedane õhtukleit, mis maksab ligi 5000 dollarit. Herrera esitles seda kleiti möödunud septembris ja see kleit kuulub 2017. aasta kevadkollektsiooni.

Twitterisse pandi võrdluseks pilte Süüria põgenikest ja teistest kannatajatest, kelle seas on ka Ivanka isa, USA presidendi Donald Trumpi poolt USAsse sissesõidukeelu saanud riikide kodanikud.

Kriitikute sõnul on Ivanka Trump pärast USA «esitütreks» saamist aina sagedamini hakanud sotsiaalmeedias oma jõukust demonstreerima, samas ei huvita teda, milline on ta riigis tegelik elu ning kui palju ameeriklasi on kodutud ja nälgivad.