«Jääkaru uus kodu» eestvedaja Veronika Padar: lõpuks on unistusest saamas reaalsus!

See tuli vist ka üllatusena, et nii palju lapsi koos õpetajatega joonistusvõistlusel kaasa lõid?

Me ei oodanud üldse, et meile tuleb erinevatest Eestimaa koolidest nii palju tagasisidet. Vaatasime, et mõned koolinimed tundusid võõrad, ei teadnud, et sellised koolid üldse olemas on. Tagasiside oli võimas, õpetajad helistasid ja küsisid, et kas tööd on ikka kohale jõudnud, lapsed pingutasid, vanuserühmi oli ju lasteaiast kuni keskkoolini välja ja ka puuetega laste koolid tundsid huvi ning saatsid oma töid.

Praeguseks on koos enamik polaariumi ehitamiseks vajaminevat raha. Kui palju on veel puudu?

Puudu on veel märkimisväärne summa, mis meil on vaja kokku koguda. Tallinna linn andis oma abikäe, aga puuduv summa tuleb meil siiski ise juurde leida.

Kuidas läheb meie väikesel Noral, kes on keskse sõnumi kandja ning viidates globaalsele soojenemisele ütleb, et kustutage tuled, tarbige vähem kütust ja olgem mõistvad üksteise osas? Noral on nüüd konkurent kõrval. Kuidas tal läheb, ja üldse jääkarudel loomaaias?

Jääkarudel läheb nii, et kui lund ei tule, on puur nutune, näeb kurb ja rusuv välja. Jalutasin paar päeva tagasi loomaaias ja nägin Norat, kes ei olegi enam nii pisike, ta on kasvanud peaaegu oma ema suuruseks, temast on saanud armas tütarlaps-karu oma parimates aastates. Ikka ma vaatan, kuidas ta mõtliku näoga seal puuris ringi kõnnib, et see karutütarlaps tahaks mängida, rõõmu tunda, nautida, ujuda ja veeta oma karupõlve mänglevalt ja hästi. Praegu tal see võimalus kahjuks puudub.

Kui kõik hästi läheb, siis millal tal saavad kõik need rõõmud olemas olema?

Kui kõik plaanipäraselt läheb ja ehitus valmib septembris, siis ilmselt juba oktoobris toimub karude kolimine. Väike karu, kelle puhul on veel ebaselge, kas ta on poiss või tüdruk, on selleks ajaks peaaegu aastane. Tema saab ilmselt olema uus rahvamagnet.

Nii et on lootust, et inimesed saavad juba aasta lõpuks koguneda ja hästi tehtud heategude üle rõõmu tunda?

Just, ja väga tahaks loota, et mitte ainult Eesti inimesed, vaid ka inimesed meie naaberriikidest tulevad ja vaatavad: oh, kui äge! Selle eest soovib Tallinna Loomaaia Sõprade Selts tänada kõiki neid toredaid inimesi ja asutusi, kes on uue polaariumi heaks annetanud või mingil muul viisil selle valmimist toetanud.

Vaata armsat videot sellest, kuidas Nora kutsub maailma päästma!