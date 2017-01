Kus on on pildil vastane?

Tegemist on pildiga, millel on esiplaanil relvaga mees, taamal on meeste grupp, kuid kus veel üks tulistaja?

Pildi all on tekst:«Auküsimus, duell, kuid kus on vastane?».

Sotsiaalmeedias piltmõistatust lahendanutest vaid üks protsent leidis kohe, kus vastane asub.

Kuna tegemist on peitepildiga, siis ta kohe silma ei jää ja pilti tuleb tähelepanelikumalt vaadelda.

Teine duellant on pildi paremas ääres puude taga, tema kujutis on heledam kui ülejäänute oma.