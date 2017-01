Rootsi indiefolgi täht José González ja avangardorkester The String Theory esinevad juba sel reedel Tallinnas

Üks rahvusvaheliselt tuntumaid Rootsi muusikuid, Argentiina päritolu indiefolgi trubaduur José González naaseb pea aastakümme pärast 2008. aasta menukat Eesti kontserti siinse publiku ette omakõlalise kammerorkestri The String Theory saatel.

Gonzáleze loomingut on mõjutanud nii klassikaline kitarrimäng, nueva trova kuulsuse Silvio Rodrigueze pärand, hardcore-punk ja postrock kui inimõigused ja moraalidilemmad. Tema ühtaegu õrnu ja vihaseid, intiimseid ja eepilisi palu on võrreldud nii Nick Drake’i kui Paul Simoni loominguga, tema suurimaiks menukeiks on aga töötlused Joy Divisioni, Bruce Springsteeni, Massive Attacki, Kylie Minogue’i jt hittidest. Ka laiema publiku teadvusse jõudis González coveriga Rootsi bändi The Knife loost «Heartbeats», mis ilmus tema plaatinanormi jagu müünud debüütalbumil «Veneer» (2003). Publiku- ning kriitikamenu saatsid ka Gonzáleze järgnevaid albumeid: «In Our Nature» (2007) ning «Vestiges & Claws» (2015). Lisaks kolmele sooloalbumile on ta üllitanud kaks täispikka plaati koos oma bändiga Junip, panustanud outside artisti Arthur Russelli lugude töötlustest koostatud heategevusliku kogumikalbumi valmimisse ja lasnud oma muusikal kõlada Ben Stilleri hittfilmis «Walter Mitty salajane elu».

Nordea kontserdimajas esitab José González läbilõiget oma repertuaarist iseäranis lopsakais seadeis ja hoogsate vintidega koos nüüdisklassika, elektroonika ja müramuusika äärealadel seikleva kammerorkestriga The String Theory. See Berliini artpunk duo Warren Suicide liikmete PC Nackti ja eestvedamisel loodud omakõlaline orkester-mõttekoda on lisaks Gonzálezele teinud koostööd Rootsi artistidega nagu El Perro Del Mar, Wildbirds & Peacedrumsning USA post-hardcore maestro Daniel Higgs.

2017. aasta jaanuaris Rootsist alanud José Gonzáleze ja The String Theory Euroopat ning Ameerikat hõlmav kontserttuur on jätkuks nende 2011. aastal toimunud ühisele ülimenukale Euroopa turneele.

Kontserdi erikülalisena astub üles noor Eesti muusik Mick Pedaja, kelle mullu ilmunud täispikk album «Hingake/Breathe» tunnistati möödunud nädalal Eesti Muusikaauhindade tseremoonial parimaks kodumaiseks alternatiivalbumiks. Pedaja loomingut võib kirjeldada kui elektrooniliste ja akustiliste elementide segu, milles väljahelid kohtuvad kosmilise atmosfääriga ning eksperimentaalsus popitunnetusega. Muusikakriitikud on tema loomingut võrrelnud näiteks Joni Mitchelli ning Wild Beastsi muusikaga, mehe enda sõnul on see aga inspireeritud eeskätt inimestest tema ümber, loodusest, tunnetest ja olemisest üleüldse.

Mick Pedaja sõnul on tal äärmiselt hea meel José Gonzaleze kontserdi erikülalisena üles astuda: «Olen José'd kuulanud juba ammu ja ta on mind väga palju inspireerinud. Mulle tundub, et aina rohkem hakkavad unistused täituma. Eks näeme, mis tulevik toob. Sel teemal on üks mu sõber öelnud väga hästi: «Saa iseenda suurimaks unistuseks. Seejärel tee see unistus teoks.»»

José Gonzáleze ja The String Theory kontsert Tallinnas Nordea Kontserdimajas toimub reedel, 3. veebruaril 2017.

Ajakava:

18.00 Nordea Konserdimaja avatud

19.00-19.30 Mick Pedaja

20.00-21.30 José González & The String Theory

Piletid hinnaga 40 eurot-50 eurot on müügil Piletilevis.

Kontserdi korraldaja on Musiccase OÜ, meediapartner Eesti Meedia.

