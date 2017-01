Pommid teele! Rihanna ja Azaelia Banks läksid Donald Trumpi pärast tülli ja lekitasid teineteise telefoninumbri!

Rihanna avaldas sotsiaalmeedias kriitikat Trumpi immigratsioonivastase poliitika vastu, mis ajas närvi Banksi, kirjutab The Sun.

«Tülgastav! See uudis on kohutav! Ameerika hävitatakse meie kõigi silme all! Sa pead olema üks ebamoraalne siga, kui sa sellist s*tta kehtestad,» säutsus Rihanna ärritunult.

Disgusted! The news is devastating! America is being ruined right before our eyes! What an immoral pig you have to be to implement such BS!!