Võimas! Pianist Kristiina Rokashevichi värskele abielule andis õnnistuse Rooma paavst

«Ringvaate» stuudios selgitas Rokashevich, et ta abiellus 15. oktoobril ja laulatus toimus Peeter Pauli katedraalis, vahendab Menu.

«Katoliiklastes on aga võimalus, et kahe kuu jooksul saavad abiellunud paavstiga kohtuda,» ütles ta ja lisas, et saatiski Vatikani avalduse, kuid ei saanud sellele mingit vastust.

«Me läksime Rooma kohale teadmata, kas me üldse saame paavstiga kohtuda ning kas meile on kutsed,» tõdes Kristiina Rokashevich ja nentis, et paavstiga kohtudes palusid nad enda värskele abielule õnnistust.

Rokashevich lisas, et paavst Franciscus palus neil tema eest palvetada ja soovis neile palju armastust: «Samuti andis ta soovituse, et enne magaminekut tuleb lahendada ära kõik oma tülid.»