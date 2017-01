Väga veider! BBC reporter hämmastas vaatajaid oma maagiliste kätega

Veidras klipis saab näha, kuidas BBC North America toimetaja Jon Sopel energiliselt žestikuleerides Donald Trumpist räägib, vahendab Mirror. Keset videoklippi ilmuvad mehe kätte aga ootamatult nahkkindad!

Sotsiaalmeedias naljatatakse, et Sopeli kätel on ilmselt võluvõimed. Palju tõenäolisem on aga see, et BBC tegi jutust mitu võtet ja lõikas need sujuvalt kokku, märkamata veidrat viga.