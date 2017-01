Foto: lõbustuspargis jala kaotanud naine levitab alasti poseerides väärt sõnumit

21-aastane Vicky Balch esitab alasti poseerides väljakutse tavaarusaamadele sellest, millist keha peetakse seksikaks, kirjutab Metro.

Naine tunnistas, et pärast 2015. aastal jala kaotamist kaalus ta enesetappu. Nüüd on ta elus kannapöörde teinud ja soovib oma arme näidates inimesi inspireerida.

«Vahetult pärast õnnetust oli palju päevi, kui ma ei soovinud enam edasi elada. Arvasin, et mis selle mõte on, kui ma ei saa enam elada täiel rinnal ega oma elu armastada,» tunnistas Vicky.

Alton Towers crash victim Vicky Balch poses naked to promote body confidence https://t.co/atA42He3XK — Metro (@MetroUK) January 30, 2017

Vicky taipas aga, et ükskõik, milline sa välja näed, leidub alati keegi, kes sind atraktiivseks peab.

Vicky avalikustas ka selle, et ta on pärast õnnetust intiimelu elanud ja tal on olnud kolm lühiajalist suhet.

«Ma ei tundnud end seksikana ja olin enda suhtes väga ebakindel. See viis tuju alla ja ma eelistasin seda teha pimedas toas,» tunnistas naine.

«Nüüd olen õppinud taas enda keha armastama. Ma usun, et ma ei suuda juhtunuga kunagi päris lõplikult leppida, aga armastan oma keha sellisena, nagu ta on. Nimetan neid lahinguarmideks ja olen pidanud nendega leppima,» lisas Vicky.

Vicky Balch / Scanpix

Vicky oli üks viiest inimesest, kes said tõsiselt viga, kui nende rong Staffordshire'is lõbustuspargi Ameerika mägedel 50-miilise tunnikiirusega teisele tagant otsa sõitis. Ohvrid oli kaheksa meetri kõrgusel lõksus neli tundi, enne kui nad alla päästeti. Lõbustuspargi omanikfirmale määrati turvanõuete rikkumise eest viie miljoni naelane trahv.