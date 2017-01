ID-kaardi uus nägu: modellina ma karjääri tegema ei hakka

Kirkal rääkis, et pildi saatis ta konkursile edevusest ja sellega kaasnes ka suur juhus, et kuulutus talle üldse silma jäi, vahendas Raadio 2 saade «Hommik!», vahendab Menu.

«Ma väga palju ei mõelnud, mis sellega kaasneb, kas ma võiksin üldse võita. Ma saatsin pildi ära ja tegelikult sinna see jäi. Mul läks see mingi aja pärast meelest ära,» tõdes Kirkal.

Kirkal tõdes, et talle on meediast silma jäänud põnev iseloomustus, et kõigist kandidaatidest oli tal kõige harmoonilisem nägu. «Ega ma modellina karjääri tegema küll ei hakka, aga oleneb projektist, kui mingi pakkumine tuleb, siis ma kaalun seda,» lubas Kirkal.