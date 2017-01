Elu24 video: Kristel Aaslaid uuris, mis paneks noored inimesed tõsisemalt mõtlema puhtama elukeskkonna peale

Elu24 saatis kohale näitleja ja muusiku Kristel Aaslaiu, kes oli valmis tegema videouudise teemal «Viis märksõna, mis paneks noore inimese oma keskkonna peale mõtlema».

Kristel Aaslaid uuris IT-nohikult Roman Peterilt Šveitsist, kuidas tollest järsku keskkonna aktivist sai?

Roman: Olin jah varem IT-nohik ja teenisin palju raha. Ühel hetkel tulin töölt ära, sest tahtsin reisida ja avastada maailma. Lõpuks jõudsin ühele väikesele saarele Tais, kus elasin unelmate elu. Istusin rannal, nautisin päikeseloojanguid, käisin iga päev sukeldumas, lõõgastusin baarides.

Samal ajal avastasin, et maailm mattub prügi alla. Prügi oli igal pool, isegi maja ukse taga, kus elasin. Prügi oli täis ka terve India ookean, kus ma tegelikult iga päev ujumas käisin. Me ju teame, et kõik ookeanid on omavahel ühendatud. See tähendab, et praht on igal pool ja et see levib üle terve maailma veekogude.

See šokeeris mind. Ma tegin lõpparve oma nn unelmate eluga ja sain aru, et pean tegelema millegi tõsisemaga. Sain aru, et on vaja maailm puhtaks teha. Nüüd on mul ja minu tiimil elu ülesanne, panna inimesi mõtlema, kuidas toota enda ümber vähem prügi ning et ka meie lastel oleks tulevikus elada paradiisis.

