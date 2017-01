Rootsi printsess Madeleine’i abikaasa Chris O´Neill tümitas Donald Trumpi

Üks neist on printsess Madeleine’i abikaasa Christopher O’ Neill, kes on USA kodanik ja kes kritiseeris sotsiaalmeedias president Donald Trumpi, edastab iltasanomat.fi.

«Kõik loogiliselt mõtlevad ameeriklased saavad aru, et USA sai endale häbiväärse presidendi ja mul on selle tõttu häbi, et olen USA kodanik. Härra president, teid ja teie seisukohti on raske taluda ning te ei vähenda USAs vägivalda, vaid tekitate seda juurde. Teil ei ole mõistust, arusaamist ega empaatiat,» lajatas O’Neill.

O’ Neilli seisukohavõtt sai avalikuks kui Instagrami postitust jagas ta sõber, moekunstnik Ginacarlo Giammetti.

«Väga õiged sõnad, Chris ja õige pilt,» teatas Giammetti viitega Donald Trumpi pärast nutvale Vabadussambale.

Rootsi kuningakoda ei ole printsess Madeleine’i abikaasa seisukohavõttu kommenteerinud.

Väljaande Aftonbladet õukonnareporteri Jenny Alexanderssoni teatel saab O’Neill oma mõtteid ja seisukohti avaldada, kuna ta ei ole sinivereline ja on niiöelda hallis tsoonis.

O’Neilli Instagrami konto on kinnine ja sellel on 176 järgijat.

Trump on oma äärmuslike seisukohtade ja otsustega tekitanud alates võimule saamisest 20. jaanuaril endale palju vaenlasi, kelle seas on ka poliitika, äri- ja meelelahutusmaailma kuulsusi.

Eriti ärritab ameeriklasi Trumpi moslemivastasus, kuna president ei luba enam USAsse Süüria põgenikke ning mitme moslemiriigi kodanikele kehtestati kolme kuu pikkune USAsse sissesõidukeeld.