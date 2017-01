Antonio Banderas toimetati südamevaluga trennist haiglasse

56-aastane maailmakuulus hurmur tegi 26.jaanuaril kodus trenni ning toimetati parameedikute poolt seejärel terviserikke tõttu Chertseys asuvasse St Peter'si haiglasse

Banderas, kes elab oma viie magamistoaga uhkes elamus koos 37-aastase tüdruksõbra Nicole Kimpel'iga, kommenteeris väljaandele The Sun, et ta koges «episoodi» ning tänas meedikuid hoolitsuse eest.

Pidutsemise hüljanud näitleja tunnistas, et tema elu on pärast 2015.aastal toimunud lahkuminekut Melanie Griffith'ist totaalselt muutunud, ta on hüljanud pidutsemise ning läks isegi Londoni kooli moekunsti õppima, et seejärel meestele mõeldud moeliin välja anda.