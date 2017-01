Video! Hurmur Kristjan Kasearu käis basseinis naisi võrgutamas

Loomulikult on Kristjan mõnusa puhkuse auga välja teeninud. Aga et teid kadedusest roheliseks ajada, on mees otsustanud sotsiaalmeediasse üles riputada pilte ja videokatkeid oma päikest täis päevadest.

Viimases postituses on näha, kuidas Kristjan basseini ääres tembutab, et kaunitaride tähelepanu pälvida.

Vaata ja kadesta!

Hello:)) A video posted by Kristjan Kasearu (@kristjankasearu) on Jan 28, 2017 at 12:25am PST