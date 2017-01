Robbie Williams: pidutsemine peaaegu tappis mu

42-aastane laulja tarbis 90ndatel ohtralt narkootikume ning jõi ohtralt ning on tunnistanud, et ohjeldamatu pidutsemine oleks äärepealt ta tapnud.

«Ma olen väga rahul, et ma tegin, mida ma tegin, sest see oli elu kogemus, mille eest ma lõpuks pidin tasuma peaaegu oma eluga, aga vanadel aegadel oli see elujaatav ja spirituaalne,» jagas Robbie Williams.

Kuulus hitimeister tunnistas, et viis oma elustiili viimsele piirile, enne kui otsustas professionaalset abi otsida oma alkoholi ja mõnuainete probleemidele.

Robbie Williams möllas 6. aprillil Riias / Dmitri Kotjuh

«Ma tõukasin piire kaugemale kui keegi teine minu ümber. Ma katsetasin piiri enne seda, kui ma kas suren või lähen ravile. Ma läksin ravile ja sain puhtaks,» rääkis mees oma puhastumisest.

Staar rääkis ajakirjale The Resident, et ta ei naaseks enam kunagi oma vana elustiili juurde. «Ma armastan oma elu, lapsi ja ma pean nende jaoks olemas olema nii mentaalselt kui füüsiliselt,» pihtis 4-aastase tütre ja 2-aastase poja isa.