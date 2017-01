Pilk peale! Missy Elliott avas uue aasta värske bassise laulu ning raju musavideoga

Laulu on produtseerinud Lamb (Beyoncé, SWV, Monica) ja kirjutanud Missy Elliott. Avaldatud on ka video, mille Missy lavastas koos oma kauaaegse kaastöötaja ning Grammy võitja Dave Meyersiga («Lose Control», «Work It», «We Run This»). Unikaalne «I’m Better (Feat. Lamb)» video on nädalavahetusega kogunud Missy ametlikul YouTube´i kanalil juba pea neli miljonit vaatamist.

Kaasaegse muusika üks oluliseimaid naisartiste Missy Elliott on viimastel kuudel taas seal, kuhu kuulub – rambivalguses. Eelmisel aastal tegi Grammy võitja mitmeid esinemisi, koos Alec Baldwiniga Amazon Echo «Dance Party» reklaami Super Bowliks (taustaks Missy 2016 hitt «Pep Rally») ning loomulikult tähelepanuväärse koostöö moekunstnik Marc Jacobsiga viimase 2016.aasta sügiskampaania jaoks.

Ametlikult naases Elliott muusikamaastikule 2015.aastal lauluga «WTF (Where They From) (Feat. Pharrell Williams)», mis on nüüd saadaval kõigi DSP ja striiminguteenuse pakkujatelt. Williamsi produtseeritud (Adele, Kendrick Lamar) laulu esitleti esimest korda ESPN´is NBA 2015/2016 hooaja avamängu ülekande ajal ja ülemaailmsed esmaesitlused toimusid iHeartRadio Urban Mainstream´i kaudu.

Laulu «WTF (Where They From) (Feat. Pharrell Williams)» video - lavastatud Elliotti ja Meyersi poolt – esmaesitlus toimus New York City kuulsal Times Square´il Apple Musicu massiivse Beats 1 reklaamtahvlil ja seni on seda ainuüksi YouTube´is vaadatud üle 48 miljoni korra.

Missy Elliott on teedrajav superstaar, produtsent, laulukirjutaja ja kultuuriikoon. Neljakordne Grammy võitja, keda on nomineeritud kolmel aastakümnel, on saavutanud ennenägematu edu - näiteks Ameerikas on tema albumeid müüdud üle 30 miljoni eksemplari. Missy kuus stuudioalbumit (kaasaarvatud 2001. aasta hittalbum «MISS E… SO ADDICTIVE» ja 2002 blockbuster «UNDER CONSTRUCTION») on kõik RIAA plaatinum või kõrgema sertifikaadiga, tehes temast ainsa sellise saavutusega naisräppari.

Viimase kuue aasta jooksul on Missy teinud kaasa teiste artistide – Ginuwine, Ciara, K. Michelle, Demi Lovato, The Black Keys, J. Cole, G-Dragon, Fantasia, Monica, Busta Rhymes, Jazmine Sullivan – lauludes. Loomulikult ka Katy Perry 2011.aasta populaarses hiti remixis «Last Friday Night (T.G.I.F.) (Remix)».

Samuti on Missy häält kuulda Faith Evans’i 2014.aasta singlil «I Deserve It (Feat. Missy Elliott & Sharaya J)», Jack Ü 2015 laulus «Take Ü There (Feat. Kiesza) (Missy Elliott Remix)» ning Janet Jacksoni «BURNITUP! (Feat. Missy Elliott)».