Elu24 Live/ Külla tuleb Eesti Laulu finalist Ivo Linna

Üle seitsme aasta on Ivo Linnal ilmunud taas uus lugu, mil nimeks «Suur loterii» ning kuidas seda paremini tähistada, kui osalemisega Eesti Laulu konkursil!?

««Suur loterii» on minu jaoks väga oluline lugu. See laseb mõne minuti vältel kaugemale ajas tagasi vaadata, heas mõttes nostalgitseda ning ühtlasi võtta kokku siiamaani tehtu,» ütleb Ivo Linna. Ta lisas, et omaette väärtust kannab seegi, et lugu sobib nii muusikaliselt kui tekstiliselt suurepäraselt tema olemusega.

Loo «Suur Loterii» valmimisele aitasid kaasa ansambel Supernova, Rainer Michelson, Urmas Jaarman ning Vilho Meier.

Kuula kindlasti ka Ivo lugu «Suur loterii», mis on üks kahekümnest Eesti Laulu poolfinalistist!

Kuidas Ivo lugu sulle meeldib?