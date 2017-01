Pildid ja video: milliseks muutus USA esileedi näoilme, kui ta tantsis sõjaväelasega?

Nüüd tõsteti uuesti esile asjaolu, et esileedi tantsis oma mehe ametisse astumise ballil nii Trumpiga kui ka kohal olnud sõjaväelasega.

Melania Trup tantsis seersant Jose A. Medinaga ja Donald Trump mereväe ohvitseri Catherine Cartwelliga / Alex Brandon/AP/Scanpix

Mehhiko ja Puerto Rico meedia teatel oli Melania Trump oma abikaasa Donald Trumpiga tantsides ja vesteldes tõsine, kuid kui ta tantsis sõjaväelasega, siis läks ta nägu naerule.

Meedia andmetel pani esileedi naeratama Ladina-Ameerika juurtega seersant Jose A. Medina.

«Sain teada natuke aega enne uut aastat, et mul avaneb võimalus tantsida USA esileediga. Kolm nädalat närvitsemist, kuid kõik laabus. Minu jaoks oli see suur au,» teatas sõdur.

Melania Trup tantsis seersant Jose A. Medinaga ja Donald Trump mereväe ohvitseri Catherine Cartwelliga / Alex Brandon/AP/Scanpix

Medina, kes liitus USA kaitseväega 2008. aastal ja teenis ühe aasta Iraagis, teatas meediale, et ta ülemused valisid just tema tantsima Melania Trumpiga, kuna tal on head tantsuoskused.

«Tantsisime paar minutit ja ta küsis, et kust ma pärit olen, kas mul on pere ja lapsed ning kas mul on lõbus. Ütlesin talle, et sündisin USAga inkorporeerimata alal Puerto Ricos, kuid olen USA kodanik ja sõdur. Esileedi sõnul on tal oma suure pere üle hea meel,» meenutas sõjaväelane.

Medina teatel tundis ta presidendivalimiste kampaania ajal end mõnel korral puudutatuna, sest ka tema on USAsse sisserändaja ja Trump on nüüdseks kehtestanud sisserändajatele piiranguid.

«Sain selle sündmuse ajal president Trumpiga suhelda ja leidsin, et ta ei ole selline, nagu meedias teda kujutatakse. Ma ei ole poliitik, kuid Trump on minu kõige kõrgem ülemus, minu asi ei ole arutada tema poliitika üle, vaid täita ta käske ja kaitsta USAd,» lausus Medina.

Melania Trup tantsis seersant Jose A. Medinaga ja Donald Trump mereväe ohvitseri Catherine Cartwelliga / Alex Brandon/AP/Scanpix

Samal ajal kui Melania Trump tantsis seersant Jose A. Medinaga, tantsis president Donald Trump mereväeohvitseri Catherine Cartmelliga.