Värvikas Grammy nominent Kehlani avaldas oma paljastava debüütalbumi «Sweetsexysavage»

«Oma kahel esimesel mixtape´il rääkisin palju haiget saamisest, sest olin halvas suhtes ja olin naiivne,» tunnistab ta.

«Palju läks halvasti ja ma läksin eluga edasi. Tahtsin sellel albumil kõike korraga väljendada. SWEETSEXYSAVAGE saabus minuni Hawaii rannal. Sain aru, et just sellised naised ongi. Me võime haiget teha. Me võime ka ise haiget saada. Võime olla karmid ja leebed. Me vôime olla pöörased ja ka kaastundlikud.»

Tuuritamise kogemus on môjutanud teda SWEETSEXYSAVAGE loomisel.

Enesekindlust ja karismat kiirgav Kehlani tutvustas albumit lugudega “CRZY” ja “Advice,”mis said kokku üle 30 miljoni Spotify striimi vaid mõne kuuga. 90-ndatest inpireeritud ülbe “Distraction” kogus üle 3,2 miljoni YouTube´i vaatamise 3 päevaga! Aastat 2017 alustas ta singli “Undercover” avaldamisega. Laul muutub ümisevast akustilisest kitarrist üheks Kehlani môjuvamaks looks: “They don’t wanna see it happen, but we say fuck it.”.

SWEETSEXYSAVAGE´il jagab Kehlani siiralt end, oma tundeid ja tõde.

«Ma ei tahtnud teha albumit kogetud tumedatest aegadest,»selgitab Kehlani. «Otsustasin selle jätta selja taha. Lugesin ühte Lao Tzu tsitaati, mis mind väga inspireeris: «Kui sa oled masenduses, siis sa elad minevikus. Kui sa oled murelik, siis elad tulevikus. Kui oled rahul, siis elad olevikus.» Võtan ühe päeva korraga. Kui inimesed kuulavad plaati SWEETSEXYSAVAGE, siis soovin, et nad tantsiksid, lõbutseksid ja naudiksid seda.»

