Oscari gala juhtide sõnul ei pääse Iraani filmitegijad USAsse

Iraani režissööri Asghar Farhadi film «The Salesman» kandideerib võõrkeelse filmi Oscarile, edastab BBC.

Iraani nüüdisaja kuulsaim näitlejanna Taraneh Alidoosti teatas, et boikoteerib USAd ja Oscari galat.

Taraneh Alidoosti / Joel Ryan/AP/Scanpix

Oscari gala leiab sel aastal aset 6. veebruaril, ajal mil Iraani kodanikele kehtestatud 90-päevane sissesõidukeeld veel kehtib.

«Filmitegijate ja inimõigusaktivistide toetajatena on meil rakse leppida asjaoluga, et tunnustatud ja mainekas, Oscari võitjast Iraani režissöör Asghar Farhadi, näitlejad ega filmi tehniline meeskond ei pääse USAsse. Film «A Separation» tõi talle Oscari, kuid sel aastal kandideerib ta film «The Salesman» ja iraaklased ei saa Los Angeleses kohal olla, kuna nad on pärit islamiriigist,» teatasid Ameerika Filmiakadeemia esindajad.

Akadeemia esindajad lisasid, et Oscari galal ei tehta vahet, milline on filmitegijate päritolu, etniline taust, religioon ja rahvus.

Möödunud reedel allkirjastas USA president Donald Trump määruse, mis takistab Süüria põgenikel USAsse saabuda. Lisaks kehtestati kolme kuu pikkune sissesõidukeeld Iraani, Iraagi, Sudaani, Liibüa, Somaalia ja Jeemeni kodanikele.

Trumpi sõnul aitab see sisserände ja -sõidu keeld takistada äärmusislamistide imbumist USAsse.

Iraani populaarne näitlejanna Alodoosti teatas Twitteris, et Trumpi poolt iraanlastele kehtestatud sissesõidukeeld on rassistlik ning hoolimata sellest, et Oscari gala on kultuurisündmus, ei osale ta sellel, protestides USA uue migratsioonipoliitika vastu.

Tuntud ameeriklasest filmitegija Michael Moore teatas Twitteris, et tema ja veel paljud teised filmitegijad toetavad moslemeid ning enamik ameeriklastest ei hääletanud Trumpi poolt ega toeta seni tema poliitikat.

Paljud Hollywoodi staarid on avalikult Trumpi vastu sõna võtnud, nende seas ka sellised superstaarid nagu Robert De Niro ja Meryl Streep.

Streep pidas Guldkloobuste galal karmi Trumpi vastase kõne ja tuletas meelde, kuidas Trump mõnitas erivajadustega reporterit.

Trump vastas selle peale, et Streep on kaotajast vastase, demokraat Hillary Clintoni toetaja ja selle tõttu ta ründabki teda, kuna ei suuda leppida Clintoni kaotusega.