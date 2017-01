Ozzy Obourne valetas seksisõltuvuse kohta ja süüdistas oma afääris liiga töökat abikaasat

Obourne pettis eelmisel aastal oma abikaasat Sharonit juuksur Michelle Pugh'ga ning ta väitis siis, et kannatas kuus aastat seksisõltuvuse käes, kirjutab The Times. Nüüd räägib mees teist juttu.

«Ma olen kuramuse rokkbändis, kas pole? Mul on alati gruupisid olnud. Alles ma ju jäin vahele. See oli lihtsalt üks konarus meie teel. Ma vean kihla, et teie abielus on neid ka olnud. Igas abielus kasvatakse lahku, kui inimesed piisavalt palju koos aega ei veeda. See on osa probleemist. Ma pole mingi seksisõltlane,» ütles Ozzy.

«Nüüd on asjad kõik hästi. Sharon oli just nädalavahetusel külas. Ta oleks praegugi siin, aga tal on palju rohkem tööd kui mul,» sõnas mees.68-aastane Ozzy paistis oma truudusetuses süüdistavat Sharoni tihedat töögraafikut.

«Sharon on tugevam kui mina või ükski teine mees, see on kindel. Ta on paras töönarkomaan ja see on suurepärane, kuid kui ta tuleb töölt ja tahab otse magama minna, siis mida kuradit mina tegema pean? Istun lihtsalt ja ootan teda... Sellepärast teevadki mehed rumalaid asju, kui neid üksi jäetakse,» seletas rokkar.