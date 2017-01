Ja ongi piiks! Röövel tunnistas, et Kim Kardashiani ehted sulatati üles ja müüdi maha

Prantsuse ajalehe Le Monde andmetel ütles 60-aastane Aomar Ait Khedache politseile, et ainsana pääses tervelt neli miljonit dollarit maksev kihlasõrmus.

«Selleks, et ehteid iial ära ei tuntaks, otsustasime need üles sulatada. Üks inimene hoolitses selle eest. Tagasi saime need kangidena... Kokku pidi seal olema 800 ja paar grammi peale, mis andis summaks umbes 25 000 või 28 000 eurot või midagi taolist,» seletas Khedache oma ülestunnistuses.

Väidetav jõuguliider ütles politseile, et Kardashiani kihlasõrmus on alles ja see on ühe kindla isiku käes.

«Kõik kartsid selle müümisega tegeleda, kuna seda briljanti on väga kerge tuvastada,» sõnas Khedachel.

Khedache oli üks kümnest inimesest, kes seotuses rööviga ametliku süüdistuse said. Tema sõnul oli neil väga täpne informatsioon selle kohta, kus Kardashian Pariisis olles viibis. Selle info said nad väidetavalt «kelleltki, kes oli Kimile väga lähedal».

Ajalehe väitel ütles Khedache ka seda, et Kardashiani postitused sotsiaalmeedias aitasid kuriteo planeerimisele kaasa.

«Juveele näidati internetis ja Kim ütles, et ta ei kanna kunagi midagi võltsi. Sa pidid vaid interneti lahti tegema ja sa said absoluutselt kõik teada,» seletas mees.