Anu Saagimit tabas Eestisse naastes kultuurišokk: tundub, et kõik maailma koledamad asjad juhtuvad just siin!

«Maandudes Tallinna lennujaamas ei kuulnud ma mitte millestki muust kui mingist siili oksest ja kotil olevast halvaksläinud lihaplekist. Ma olin hämmingus, sest ma mõtlesin, et see on mingi nali! Kõik maailma kõige koledamad asjad, mulle tundub, juhtuvad Eestis! Sellepärast, et eestlased on ahned, enesekesksed ja huumor on nendel peaaegu nullilähedane,» imestas Saagim.

«Aga kui sa käid ära vahepeal ja potsatad jälle siia tagasi, siis sa saad aru, millise koletu ja mõttetu mulli sees me siin tegelikult elame. Relax, inimesed, relax!» soovitab Anu.

