HEAD PUNASE TULEKUKE AASTAT!

Sellel aastal on igaüks oma õnne sepp, väidab Hiina horoskoop

Mida rohkem ennast pingutada oluliste asjade nimel, seda paremini ka asjad kulgevad. Niisama logelemisega pole võimalik kuhugi jõuda. Logelemine ja laiskus toovad kaasa ka valusaid tagasilööke järgmisteks aastateks, kuna mitmed vajalikud eeltööd on tegemata jäänud.

Kõik oma tegevused tuleks korraldada nii, et nende juures oleks esiplaanil realistlikkus ja praktilisus. Vastasel korral oleksid probleemid kerged tekkima ning nende lahendamine võib kujuneda vaevarikkaks protsessiks.

Konkurents on sellel aastal nii mõneski asjas tavalisest palju suurem. See eeldab seda, et kõik oma tegevused tuleks põhjalikult ja ettevaatlikult läbi mõelda, et seeläbi jõuda parimate lahendusteni.

Samas ei valmista Kukele konkurents probleeme. See on tema jaoks nagu mäng, kus pole tegelikult kaotajaid, on ainult võitjad. Sellel aastal tuleb aga meeles pidada seda, et toetuda saab ainult iseendale ja oma oskustele. Teiste inimeste peale lootma jääda pole praegu hea mõte.

See on aasta, kus inimestel tuleb hakata lahendama varasemaid vigu ja eksimusi.

Ükski esilekerkinud viga ei lahene iseenesest. Aususel on mängida oluline roll, sest see aitab vältida illusioonide maailma kaldumist. Kukk hindab eriti neid inimesi, kes teavad oma kohta ja positsiooni. Teiste mängumaale trügimine midagi head endaga kaasa ei too.

Võib päris kindlalt väita, et see aasta toob inimeste ellu palju muutusi ja arenguid. Mõned neist on head, mõned aga halvad arengud. Kõik sõltub sellest, millised on iga konkreetse inimeste ootused ja lootused.

Ka maailmamastaabis on see aasta arengute aasta. Kui inimestel leidub piisavalt tahet, on sellel aastal võimalik varasemad kriisid lahendada. Samas võib tavainimestel see soov olla, kuid kas ka riigivalitsejatel.

See aasta toob inimeste ellu palju ootamatusi, mis on tingitud selle aasta sümboli tule raevukast iseloomust. Kõigest toimuvast ei tohi lasta ennast paanikasse sattuda. Rahulik ja läbimõeldud tulemused viivad heade tulemusteni.

Inimesed soovivad praegu olla tähelepanu keskpunktis. Neile meeldib särada ja hiilata. On ju ka Kukk just selline. Hea aeg oma välimuse muutmiseks, mis aitab suurendada enesekindlust.

Aasta algus on hea aeg valikute tegemiseks

Samuti informatsiooni hankimiseks ja endas nii mõneski mõttes selgusele jõudmiseks. Aasta teine pool soosib aga ettevõtlikkust ja tegutsemist. Just sellel perioodil on tõusuvees ettevõtjad ja juhid. See periood on hea aeg ka ettevõtetele.

Rahaasjad on sellel aastal üldiselt head ja stabiilsed. Kiiret rikastumist pole mõtet ootama jääda. Kui see ka peaks juhtuma, tuleb arvestada ka sellega, et kiirelt tulnud raha, kaob kiirelt. Rahaasjades oleks mõttekas riskantseid tehinguid vältida, sest raha kaotamise risk on äärmiselt suur.

Hea aeg inimsuhete arendamiseks, eriti neile, kes soovivad oma ellu juurde uusi sõpru või soovivad leida enda kõrvale armastust. Sellekohastest võimalustest tuleb õigeaegselt kinni haarata.