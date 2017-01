UMK 2017 kõige värvikirevam finalist: Club La Persé

Club La Persé näol on tegemist sõpradega, kes alustasid koos esinemist juba üle kümne aasta tagasi. Inspiratsiooni ammutab grupp legendaarsest New Yorgi klubiliikumisest The Club Kids.

Värvika sõpruskonna võistluslugu «My Little World» on vaatamata ekstravagantsele lavashowle kurva sisuga. Pala üks autoritest Princess Julia oli lugu kirjutades armastuse otsinguil ning Club La Persé võttis UMK'le tulles oma südameasjaks kõigile meelde tuletada, et nii ennast kui üksteist tuleb hoida.

Eurovisioonile otsustati pürgida ka seetõttu, et nii Mr. C**t, Miss Lili, Ellen Vivan kui Jean Michelle soovivad ilmtingimata Kiievit näha. Mr. C**ti sõnul on Kiievi klubiskeene üle ilma tuntud ning kui eelmisel aastal oleks Eurovisiooni võitnud näiteks kas Rootsi või Norra, siis poleks neid kodusel võistlusel näha olnud.

Kuidas sünnivad Club La Persé liikmete eripärased lookid ning mida põnevat veel paljastati, kuuled-näed videost!