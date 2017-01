Soome keeles laulev Lauri Yrjölä: minu loos on üks lause, mis on terve ilma segadusse ajanud

Lauri sõnul on soome keeles laulmine talle kõige omasem ning vahetu. Oluliseks peab värskelt soolokarjääri alustanud muusik ka sõnumi lihtsust: «Soome keeles lauldes ei saa keegi mulle öelda, et olen kirjutanud lihtsad sõnad kuna ei oska keelt. Inglise keeles on see oht olemas.»

Lauri, kes on aastaid mitmeid tuntuid Soome artiste kitarril saatnud, tundis et aeg on lõpuks küps alustamaks soolokarjääri: «Olen 15 aastat kitarrist olnud. Mingil hetkel see ammendus minu jaoks ning tunnen, et tulin sooloartistina välja täpselt õigel hetkel.»

Kitarrist Lauris jääb aga elama. Mees tunnistab, et teeb kõikidest oma lugudest esialgu akustilise versioon ning tema sõbrad, teised muusikud, loovad loole produktsiooni. Täpselt nii sündis ka tema «Uuden Musiikin Kilppailu» võistluslugu «Helppo elämä». «Produktsiooniga lisandub minu loole sõprade tõlgendus sellest,» sõnab mees.

Lauri loost on kõlama jäänud ka üks soomekeelne lause, mis on terve Interneti kihama pannud. Millise lausega on tegu ning milline tähendus sellel on, kuuled videost!