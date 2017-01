Kertu Jukkum on päästnud üle 200 kassi

Stiilistuudio meigitoolis särab seekord naine, kelle naeratus toob päikese pilve tagant välja: raadio- ja telesaatejuht ning alates 2015 aasta septembrist telekanali TV3 avalike suhete juht Kertu Jukkum.

Kertu räägib, et on päästnud üle 200 kodutu kassi ja aidanud neil leida turvaline kodu ja hea peremees. Veel pakatab naine, kuidas ta maratoni joostes aitas puudega noormeest ja milline on tema lemmik nahahooldusnipp.

Vaata Stiilistuudio saadet laupäeval 28. jaanuaril kell 11.00 Tallinna TV kanalil ja kordussaade on 29.j jaanuaril kell 18.35.

Järelvaadata saad eetris olnud saateid SIIT!