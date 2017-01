Metsakutsu: läksin duši alla, lõin varba ära ja tuligi elu lugu

Kuigi aasta Hip-Hop/Rapalbum sai Metsakutsu loo eest „Kuhu koer on maetud“, siis olgem ausad Rainer, sinu suurim hitt on siiski "Ära mine närvi". Kuidas see juhtus? Vihastasid naise peale, mupo ajas juhtme kinni, päev oli pees...

Rainer Olbri aka Metsakutsu: Tegelikult juhtus see, et läksin duši alla, lõin varba ära ja tuligi refrään.

Kes oli sinu jaoks aasta parim räppar?

Rainer: Beebilõust

Sa ajasid Beebilõusta tõsiselt närvi täna õhtul. Mees on viimasel ajal karskust propageerinud, kuid kui Metsakutsu võit täna õhtul välja kuulutati, siis võttis ta põuetaskust välja "mobiiltelefoni" ja naukas sealt väikese lonksu.

Rainer: Sa nägid valesti...

