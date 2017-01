Video! Punkar Villu Tamme: ma pole ilma alkota suuteline kontserte andma

EMA afterpartyl tunnistas punkar, et kaotas koos sõber Mart Kaleviga ansamblist Taak süütuse.

Villu: Mart on käinud nillimas seda tüdrukut, kes mul hetkel haardes on, juba aastaid.

Mart Kalev Taak: Vastab tõele, kõik albumid ehk see oli neljas aasta ja lõpuks sain tüdruku kätte.

Villu: Mina olen käinud iga aasta EMAl kohal ja oodanud, millal ma ometigi selle elutöö auhinna saan ja lõpuks siis sain...

See on vist ainuke auhind EMAl, millest staari aegsasti teavitatakse, et ta kindlasti kohale ilmuks?

Villu: Jah, minu arvates on see isegi ebaaus. Teisalt muidugi, kui poleks teatatud, siis ma poleks kohale ilmselt tulnudki. Aga minu arust on see pisut ebaaus. Peaks ikka olema nii, et nominendid, näiteks Jaak Joala, Ivo Linna, Marju Kuut, Villu Tammme... Ja elutöö auhind läheb... Saajale oeks see kindlasti ka ägedam.

Mida elutöö auhind sulle annab? Inspireerib see uutele vallutustele?

Villu: Kui aus olla, siis see on minu jaoks mingi tüütu värk. Mulle ei meeldi galad. Sõna GALA kõlab juba ilgelt halvasti. Välja arvatud Salvador Dali naine Gala, see oli äge mutt. No aga nüüd teisalt, kogu eesti rahvas nägi mind taas üle hulga aja ja võib-olla hakkavad veel rohkem fännama ja plaate ostma.

Milliseid ettevalmistusi enne uhkele galale saabumist tegid?

Ostsin uue pintsaku, piserdasin end üle lõhnaõliga, käisi juuksuris... Ega ma tavaliselt lõhnaõli ei kasuta, sest punkar peab ikka haisema õlle ja kuse järele.

Mis edasi? On sul piisavalt tööd?

Loomulikult on tööd. Liituge Facebookis grupiga Villu Tamme & JMKE ja seal on kõik kirjas, kus meil järgmised esinemised on. Näiteks laupäeval, 28. jaanuaril esineme Tallinnas Rock Cafe`s. Siis tuleb väike paus, sest veebruar on mul alkoholi vaba kuu ja siis ma ei tee kontserte, sest ilma alkota ma lihtsalt ei suuda neid teha... Ma ei ole lihtsalt suuteline... Aga märtsi algusest läheb uuesti lahti.

Appi, kõik eesti muusikud on meil ju nüüd karsklased ja sina propageerid siin alkoholismai!

Villu: Mina olen ka terve veebruarikuu eesti muusik ja märtsist olen taas välismaa muusik. Mis mind veel kohtavalt ärritab, on see nõme seadus selle alko tarbimise ümber. Vanasti, kui tulin kontserdilt, siis sain varahommikul putkast ikka kaks õlut ja nii mõnus oli need siis köögilaua taga sisse libistada ja omi mõtteid mõlgutada.

Kas see on mõjunud ka sinu loomingule pärssivalt?

Villu: Ei, lugusid ma siiski täis peaga ei kirjuta.

Vaata meeleolukat videointervjuud Villuga!