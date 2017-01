UMK 16-aastane finalist Alva: klassikaaslased on väga rõõmsad, et saatest osa võtan

Alva on juba aastaid suur Eurovisiooni fänn olnud ning kui loo autor Arto Ruotsala temaga ühendust võttis ning loo «Arrows» neiule kuulamiseks saatis, ei kahelnud hobi korras laulmisega tegelenud tüdruk hetkekski, kas minna võistlustulle või mitte. Ruotsala leidis Alva YouTube'ist - viisil nagu paljud teisedki tänased staarid avastatud on.

Noorukese lauljanna sõnul on tema pere ning klassikaaslased kõik väga rõõmsad ja toetavad tema Eurovisioonipüüdlusi, kuid tänaval teda siiski veel ära ei tunta, jutustab neiu naerusuiselt. Millised hetkel gümnaasiumi esimeses klassis õppiva Alva tulevikusoovid on, neiu öelda ei oska, kuid kinnitab, et tema huvid on kindlasti pigem loomingulised.

Intervjuud julge ning rõõmsameelse Alvaga näed meie videost!