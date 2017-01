Euroopa Kosmoseagentuur plaanib Kuule rajada «mošee»

ESA Advanced Concepts Team arhitektid teatasid, et tulevikus plaanitakse Kuule rajada paik, kus nii läbilennul olevad astronaudid kui Kuu baasides elavad inimesed saaksid palvetamas ja mediteerimas käia, edastab The Sun.

Palvela tahetakse ehitada neli kilomeetrit sügava Shackletoni kraateri äärde, kuna sügava ja pimeda kraatri kõrval olev särava kupliga hoone on huvitav kontrast.

Kuu Shackletoni kraater / Kuvatõmmis/Youtube

Idee autorite sõnul saab selles palvelas tegeleda mitmete erinevate asjadega, lisaks palvetamisele ka mediteerimise, lugemise, kirjutamise ja astronoomiliste vaatlustega.

«Arutasime kolleegidega, mida on tulevastel Kuu elanikel vaja. Millised on nende sotsiaalse suhtlemise vajadused, kultuuritraditsioonid, rituaalid ja mida nad vabal ajal teha sooviksid? Kogu inimkonna eksistentsi vältel on olnud religioon ja kunst. Soovime, et ka Kuul oleks paik, kus saaks tegeleda mõlemaga,» teatas üks Kuu «mošee» projekti loojatest Jorge Mañes Rubio.

ESA arhitektide sõnul võtsid nad Kuu «mošee» eeskujuks Araabia Ühendemiraatide Abu Dhabi šeik Zayedi suure mošee, millel on 82 valget kuplit, kuid Kuul piirduvad nad esialgu ühega.

Shackletoni kraater asub Kuu lõunapoolusel. Selle kraatri ülemine osa saab päikesevalgust, kuid 4,2 kilomeetri sügavuses kraatriosas valitseb pilkane pimedus ning temperatuur on seal väga madal. Lunar Prospector sondi uurimine näitas, et selles kraatris on üle keskmise vesinikku, mis võib viidata, et kraatris on olemas jääd.

Kraater sai nime tuntud inglise polaaruurija Ernest Shackletoni (1874 – 1922) järgi.