Itaalias arreteeriti kaks inimest, kes saatsid kuulsustele väljaheitega WC-paberit

Uurimine näitas, et kinnipeetud olid selliseid kirju saatnud kaks aastat ning nende saajate seas on tele-, spordi-, meelelahutus- ja ärimaalima kuulsusi, edastab The Local.

Itaalia politsei terrorismivastase eriüksuse Milano osakonna liikmed jõudsid kahe kirjasaatja jälile ja arretereisid nad kolmapäeval, neid kahtlustatakse ähvardamises ja mainekahjustamises.

Ilmnes, et kuulsustele kirjade saatjateks olid 71-aastane endine politseinik ja tema 51-aastane partner.

«Need kaks isikut jälgisid pidevalt uudiseid, et saada teada, kus kuulsused elavad ja liiguvad. Nad saatsid solvavaid kirju erinevatel aadressidel ja erinevatesse riikidesse,» teatas politsei eriüksuse esindaja Carmine Mele.

Politsei otsis kahtlustatavate elukoha läbi ja leidis märkmeraamatu, milles olid kirjas isikud, kellele nad kirju saatsid ja kellele palaanisid saata. Iga nime juures oli ka märkus, miks see isik on solvava kirja ära teeninud. Lisaks oli neil saatmiseks valmis veel 110 kirja, mille politsei konfiskeeris. Üllatav oli see, et nad kasutasid välisriikide, mitte Itaalia marke.

Kirjades oli nende saajate kohta kasutatud, et nad on mõrvarid, pedofiilid ja korrumpeerunud.

Politsei jõudis nende kahe jälile Milanos Basiglio piirkonnas, kus nad ühe sellise kirja postitasid.