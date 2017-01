Skvotterid vallutasid Briti ühe kallima maja

Briti meedia teatel ostis Gontšarenko Eaton Square’il asuva Belgravia House’i 2014. aastal umbes 15 miljoni naela (18 miljonit eurot) eest.

Belgravia jõukas linnaosas asuv uhke maja, mis ehitatai 1820. aastatel, on olnud alates venelase omandisse minekust seisnud tühjana. Enne seda tegutses hoones hispaaniakeelne kool.

Skvotterid on hoones olnud umbes kolm päeva ja nad plaanivad seal kodutute varjupaiga rajada.

Skvotterite seas on ka soome juurtega häkker, 32-aastane Lauri Love, keda Ühendkuningriigist USAsse väljasaatmisel võib ees oodata 99 aasta pikkune vangistus. Briti siseminister Amber Rudd kirjutas Love’i väljasaatmisdokumendile alla möödunud aasta novembris, kuid Love plaanib sellega minna kohtusse.

Belgravia House’i vallutajate sõnul ei ela Love seal nendega koos, küll aga viibis ta seal lühiajaliselt.

Aspergeri sündroomi põdevat Love’i süüdistatakse USA riiklike agentuuride nagu Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) ja kosmoseagentuur NASA, andmebaasidesse häkkimises ja andmete varguses.

Love’ i pere sõnul ei jääks Aspergeriga mees USA vanglate karmides oludes ellu.

Skvotterite teatel on nimetatud maja üsna hooletusse jäetud, kõikjal on tolmune ja mõnel pool on niiskusest tekkinud hallitust.

«Põhjus, miks me selle maja oma valdusse võtsime on, et Londoni tänavatel elab palju kodutuid, kes vajavad peavarju. Uurisime enne majja sisenemist, kellele see kuulub ja kas see on vaba. Ilmnes, et seal ei ela mitte kedagi, vaid see laguneb,» teatasid skvotterid.

Maja vallutanute arvates ei pane miljardär Gontšarenko pahaks, kui talle kuuluvat maja kasutatakse heategevuseks.

Ühendkuningriigis on skvottimisel pikaaajalised traditsioonid. See sai alguse Teise maailmasõja ajal, mil paljud jäid pärast Londoni pommitamist kodutuks, kuid skvottimist oli palju ka 1960. aastatel, mil tekkis elamispindade puudus. Alates 2012. aastast on Ühendkuningriigis eluasemete skvottimine seadusega keelatud, samas vanadesse tööstushoonetesse elama asumine mitte.

Briti statistika kohaselt oli 2011. aastal Suurbritannias umbes 20 000 skvotterit ja 650 000 tühjalt seisvat maja.