Video: kas lumeinimene tuleks maha lasta või ellu jätta?

USAs hakatakse alates 4. veebruarist näitama dokumentaalsaadet «Killing Bigfoot», milles Gulf Coast Bigfoot Research Organization (GCBRO) lumeinimese entusiastid üritavad USAs leida lumeinimest ja teda tulistada, edastab Huffington Post.

Relv ja väidetavad lumeinimese jäljed Californias 1970. aastatel / General/Scanpix

Saadetes näidatakse lumeinimeskütte liikumas aladel, kus seda olendit või olendeid on väidetavalt nähtud ning kus nad on oletatavalt koduloomi murdnud ja farmidesse tunginud.

Pildil on väidetavalt lumeinimene / General/Scanpix

Kuid uus saatesari on ka kriitika osaliseks saanud, eriti on selle vastu loomakaitsjad ja psühholoogid, kuna see võib jätta noortele vale mulje, et kõiki teistsuguseid võib tulistada.

Neuropsühholoog Samuel Webb Sentell pöördus sotsiaalmeedias lumeinimest jahtiva grupi juhi Jim Lamsdale’i ja liikme Donald McDonaldi poole, et nad ei tapaks lumeinimest.

Lumeinimese entusiastid vastasid psühholoogile ja nende sõnavahetus läks üsna tuliseks.

«Lumeinimesed on intelligentsed olendid, kellel on õigus elada nagu inimestel. Neil on oma kogukonnad ja perekonnad, nad on kas mingi inimliik või hübriid ahvist ja inimesest,» teatas lumeinimese teemaga tegelenud Sentell.

Lamsdale’i ja McDonaldi sõnul ei ole lumeinimese olemasolu lõplikult tõestatud, sest keegi ei ole elusat lumeinimest tabanud, neid olendeid on nähtud kas kaugelt, pildid ja videod on olnud võltsingud või on jäädvustatud nende oletatavaid jälgi.

Lumeinimese väidetav jälg / General/Scanpix

Neuropsühholoogi arvates võrdub lumeinimese tapmine mõrvaga, kuid teda jahtijate arvates on tegemist loomaga, kelle vaimne tase ei ulatu isegi mitte inimahvide omani. Lisaks on ta oma jõu ja suuruse tõttu inimestele ja loomadele ohtlik.

Sentelli arvates peaks lumeinimest nähes lähenema talle aeglaselt, et ta harjuks ja siis teda lähemalt uurima, mitte teda «ohtliku loomana» maha lasta.

Lumeinimese nägemise kohta on teateid tulnud USAst, Kanadast, Himaalajast, Pamiirist ja Kaukaasiast, kus ta kannab erinevaid nimetusi. Samas ei ole selle olendi kohta mitte ühtegi teaduslikku tõendit.